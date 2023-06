Caminhada das Cores no Cartaxo

O Ateneu Artístico Cartaxense (AAC), do Cartaxo, está a promover a quarta edição da Caminhada das Cores na cidade. As ruas vão encher-se de cor e à passagem pela Praça 15 de Dezembro haverá tempo para recuperar energia com um copo de vinho. O Rancho Folclórico do Cartaxo e a Escola de Acordeão Andreia Sofia vão ajudar à festa com temas como “Não há Terra como o Cartaxo” e “Fandango”, tal como “Os Besouros” da Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense, de Pontével. A caminhada começa nos jardins em redor do pavilhão do AAC e irá percorrer as principais artérias da cidade num percurso de três quilómetros, dia 1 de Julho, às 16h00. A entrega de kits será a partir das 13h00.