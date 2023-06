Cinco mil atendimentos no gabinete de apoio à família do Hospital de VFX

O Gabinete de Apoio Familiar do Hospital de Vila Franca de Xira completou um ano de funcionamento no dia 1 de Junho com 5.750 atendimentos, dos quais 3.159 foram realizados presencialmente com familiares de utentes. Os dados foram avançados pela unidade hospitalar em comunicado. 2.591 atendimentos ocorreram por telefone. O serviço, que funciona diariamente das 10h00 às 18h00, tem como objectivo principal assegurar o direito à informação dos familiares sobre a situação clínica dos pacientes que se encontram no Serviço de Urgência desde que devidamente autorizados.

No Gabinete de Apoio Familiar o enfermeiro é o elo principal de ligação entre a equipa de profissionais de saúde e o familiar do utente tendo sido promovidas 901 visitas entre familiares e utentes e estabelecido contacto telefónico com 291 chamadas entre o hospital e os familiares dos utentes. 77 casos foram também encaminhados para o assistente social do serviço de urgência. Em todo o ano o maior número de atendimentos foi registado em Maio com 650 contactos.