Detido por tráfico de droga em Ferreira do Zêzere

Um jovem, de 18 anos, foi detido pela GNR por tráfico de estupefacientes no concelho de Ferreira do Zêzere. Durante uma acção de patrulhamento dirigida para a prevenção e combate à criminalidade os militares da Guarda abordaram uma viatura a circular num local ermo tendo procedido à sua fiscalização. Ao abordar o condutor e o passageiro os militares detectaram um forte odor a produto estupefaciente e verificaram que o condutor demonstrava algum nervosismo. No seguimento da acção foram efectuadas revistas pessoais de segurança e uma busca ao veículo que culminou na apreensão de 27 doses de haxixe e na detenção do condutor. O detido foi constituído arguido e o processo remetido para o Ministério Público.