Dupla apanhada pela GNR a furtar cortiça no Couço

Dois homens na casa dos quarenta anos foram surpreendidos pelas autoridades quando saíam de uma propriedade com um saco com cortiça.

A GNR de Coruche deteve em flagrante dois homens, de 45 e 49 anos, por furto de cortiça na localidade do Couço. Durante uma acção de patrulhamento da Operação Floresta Segura, no dia 14 de Junho, os militares da GNR abordaram dois indivíduos com comportamento suspeito quando saíam de uma propriedade com um saco com cortiça. Após investigações policiais a GNR constatou que os suspeitos tinham estacionado uma viatura ligeira nas proximidades. Durante a busca realizada ao veículo a GNR deu com cortiça furtada no seu interior. Os dois homens foram detidos e a cortiça roubada foi devolvida ao legítimo proprietário. Os detidos foram constituídos arguidos e o caso encaminhado para o Ministério Público.