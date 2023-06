Extensão de Saúde de Carrazede está sem médico de família

A Comissão da Freguesia de Paialvo do Partido Comunista Português (PCP) emitiu um comunicado para denunciar a falta de médico de família na extensão de saúde de Carrazede, no concelho de Tomar, salientando o impacto “tremendo” que a situação está a ter nas vidas dos utentes e familiares. A comissão refere ainda que existe informação na extensão de saúde para os utentes ligarem para o contacto telefónico no Centro de Saúde da Nabância, mas as chamadas não são atendidas nem devolvidas. “Por muito que se tente ligar ninguém atende. Mais preocupante ainda é o facto de quando se vai ao Centro de Saúde da Nabância as consultas de recurso que são disponibilizadas apenas se verificam às segundas e às quintas-feiras, oito vagas em cada dia”, afirma.

O comunicado revela ainda que os utentes têm de se deslocar “nos poucos transportes públicos que servem a freguesia e é na segunda-feira que são disponibilizadas as senhas para as vagas da manhã, sendo as consultas também de manhã, enquanto na quinta-feira as senhas são disponibilizadas de manhã e as consultas são apenas à tarde”, lamentam, acrescentando que “como se não bastasse as 16 vagas por semana são também para utentes do Centro de Saúde da Nabância”.

A Comissão de Freguesia confessa-se “extremamente” preocupada com o problema e garante que vai continuar a estar atenta e realizar todas as diligências para que a situação seja resolvida o mais rapidamente possível para o bem da população.