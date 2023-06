Festival do Arrepiado em Almoster com apoio de 5 mil euros

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O município de Santarém vai apoiar o Festival do Arrepiado com cinco mil euros. A iniciativa vai dar a conhecer o doce conventual da freguesia de Almoster, o arrepiado, mas também outros produtos locais como os enchidos, o azeite e o vinho. A organização é da Junta de Freguesia de Almoster e o festival vai envolver toda a comunidade local nas diversas actividades previstas para o período de 13 a 16 de Julho.

O programa contempla visitas guiadas ao Convento de Almoster, procissão com os santos padroeiros de todos os lugares da freguesia, showcookings de confecção de arrepiados, animação musical e serviços de esplanada e restauração. “O festival é um evento de cariz gastronómico e cultural que vai contribuir para a divulgação, promoção e prestígio da identidade da comunidade local e despertar os gostos e interesses dos visitantes nos produtos da freguesia”, considera o município em comunicado.