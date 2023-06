Inscrições para a Escola de Natação de Salvaterra de Magos

O município de Salvaterra de Magos informa que já é possível renovar as inscrições para a próxima época da Escola Municipal de Natação. Quem deseje inscrever-se pela primeira vez poderá fazê-lo a partir de 3 de Julho. O local de inscrições é nas piscinas municipais, onde funciona a escola, de segunda a sexta-feira das 09h00 às 20h00 e aos sábados das 09h00 às 13h00. A Escola Municipal de Natação dispõe de diversas classes, para diferentes idades, com actividades de adaptação ao meio aquático, aprendizagem e desenvolvimento, hidroginástica e motricidade aquática. A missão desta escola é proporcionar desporto aquático para todos com o objectivo de aprendizagem, recreio e saúde.