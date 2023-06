Município paga seguro do Grupo de Forcados Amadores de Santarém

A Câmara de Santarém vai suportar as despesas com o seguro de acidentes pessoais do Grupo de Forcados Amadores de Santarém, referente ao ano 2022, no valor de 3.749 euros, à semelhança do que vem acontecendo há já alguns anos. “Este apoio do município de Santarém ao grupo mais antigo do mundo reafirma o reconhecimento da actividade tauromáquica como importância cultural, social e económica, reflectida nas festividades taurinas formais e populares no concelho”, refere a autarquia em nota de imprensa.

Segundo a mesma fonte, em 105 anos de actividade, o Grupo de Forcados Amadores de Santarém participou em mais de 1.600 corridas de toiros, “número impressionante que atesta, na sua grandeza, o valor, a arte e a valentia de gerações e gerações de forcados”.