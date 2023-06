Obras na ponte entre Ferreira do Zêzere e Vila de Rei

Infraestruturas de Portugal vai investir cerca de quatro milhões de euros na requalificação da travessia sobre o rio Zêzere que liga os distritos de Santarém e de Castelo Branco.

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou que vai dar início à empreitada de reabilitação e reforço estrutural da ponte sobre o rio Zêzere que liga os concelhos de Vila de Rei e Ferreira do Zêzere. Com um investimento previsto a rondar os quatro milhões de euros esta intervenção vai garantir a beneficiação geral da ponte e o reforço das condições de circulação e segurança da travessia, diz a IP.

A empreitada foi consignada a 14 de Junho tendo um prazo de execução estimado de 420 dias. A empreitada prevê os seguintes trabalhos: limpeza geral da obra, com projecção de jacto de água; substituição/reparação de aparelhos de apoio; tratamento da fendilhação, zonas porosas e delaminação por corrosão na face inferior da laje, das vigas e das carlingas; impermeabilização e pavimentação do tabuleiro; tensionamento dos cabos de pré-esforço;

A ponte sobre o rio Zêzere, na albufeira de Castelo do Bode, apresenta uma altura de 100 metros acima do leito do rio e uma extensão total de 385 metros. Caracteriza-se por ser uma estrutura em arco e possuir um vão de 224 metros. Está localizada ao quilómetro 87,690 da Estrada Regional 348.