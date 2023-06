Órgãos Históricos de Santarém com apoio municipal de 66 mil euros

A quinta edição do Festival de Órgão de Santarém vai decorrer de 24 de Novembro a 3 de Dezembro.

A quinta edição do Festival de Órgão de Santarém, que vai decorrer de 24 de Novembro a 3 de Dezembro, vai contar com um apoio financeiro da Câmara de Santarém no valor de 65 mil euros. O valor aprovado na última reunião do executivo destina-se ao festival e à afinação dos instrumentos, intervenção indispensável à realização dos concertos. Foi ainda aprovado um montante de mil euros para comparticipar os encargos financeiros com a reformulação do site dos órgãos históricos e manutenção dos instrumentos. No ano passado o projecto com um apoio municipal de 45 mil euros.

A proximidade relativa entre as igrejas onde se encontram estes instrumentos musicais restaurados, fazem de Santarém um caso único no panorama nacional e, em 2017, a Câmara de Santarém, a Diocese de Santarém e a Santa Casa da Misericórdia de Santarém assinaram um protocolo visando a revitalização dos órgãos históricos da cidade.