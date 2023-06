Torre das Cabaças e Paços do Concelho de Santarém em obras

A Torre das Cabaças, no centro histórico de Santarém, entrou em obras de requalificação do seu exterior, tal como está também a acontecer com o Palácio Eugénio da Silva, edifício onde está sediada a Câmara Municipal de Santarém. Na última reunião de câmara, o executivo municipal aprovou a autorização para a instalação de estaleiro e alteração da restrição ao trânsito no centro histórico da cidade complementares aos trabalhos que estão a ser realizados.

A empresa In Situ - Conservação de Bens Culturais. Lda., a quem foram adjudicadas as empreitadas, vai poder proceder à ocupação da via pública, com a implementação do estaleiro de obra e sinalização relativa ao estreitamento de via na Rua de S. Martinho e no Largo Eng.º Zeferino Sarmento e fica obrigada a “assegurar a comunicação entre os locais servidos pelo passeio, de forma a garantir a continuidade da circulação e da segurança pedonal”. Também os veículos automóveis pesados de apoio à intervenção na Torre das Cabaças, poderão circular excepcionalmente no centro histórico entre os dias 5 de Junho e 3 de Setembro de 2023, informa ainda a Câmara de Santarém.