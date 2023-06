Torres Novas vai dar mais 500 compostores domésticos a quem tiver quintal

Município continua a apostar na redução do lixo orgânico depositado em aterro através do incentivo à compostagem. Além dos domésticos vão ser instalados mais oito compostores comunitários.

A Câmara de Torres Novas vai distribuir mais 500 compostores domésticos a munícipes que vivam em habitações unifamiliares com terreno e instalar mais oito compostores comunitários em zonas com aglomerados urbanos na cidade e nas freguesias de Riachos e Meia Via, dando desta forma continuidade ao projecto Compostorres - A segunda vida dos biorresíduos, iniciado em Novembro de 2022.

Em comunicado, o município presidido pelo socialista Pedro Ferreira refere que “este é um grande passo no sentido de valorizar os restos de frutas e legumes crus, as folhas do jardim ou as plantas secas do quintal que, através de um processo de decomposição de matéria orgânica, são transformados em composto fertilizante”. Além do aproveitamento e valorização dos biorresíduos, com esta medida a autarquia tem igualmente como objectivo a diminuição dos resíduos depositados em aterro e a melhoria da fertilidade do solo através da adição de nutrientes de origem natural.

Com este projecto, o município já entregou 100 compostores domésticos e instalou dois compostores comunitários nas zonas habitacionais junto ao parque infantil da Silvã e na Avenida Sá Carneiro, junto ao Centro Escolar de Santa Maria, aos quais já aderiram mais de duas dezenas de famílias.