Última saída de coroas antes da Festa dos Tabuleiros

A contagem decrescente para a Festa dos Tabuleiros continua e no domingo, 18 de Junho, realizou-se a última saída de coroas e pendões pelas ruas da cidade. A partida do cortejo deu-se na Igreja da Misericórdia, passou por várias ruas do centro histórico da cidade nabantina e terminou novamente na Igreja da Misericórdia, considerada a guardiã das coroas concelhias.

As ruas e janelas enfeitadas marcaram mais um dia de emoção que antecede a maior festa do concelho, que este ano se realiza de 1 a 10 de Julho por decisão do povo. A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, fundada em 1874, acompanhou o cortejo na primeira e na sétima saída.