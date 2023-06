Vila Franca de Xira faz parte da estratégia para a transição alimentar

Objectivo da estratégia para a transição alimentar na Área Metropolitana de Lisboa, onde se inclui Vila Franca de Xira, passa por promover os produtos locais e reduzir os circuitos de distribuição.

A promoção de produtos locais e a redução dos circuitos longos de distribuição são alguns dos objectivos da estratégia para a transição alimentar na Área Metropolitana de Lisboa (AML), da qual faz parte o município de Vila Franca de Xira. O objectivo da estratégia passa por “definir ao nível regional uma política alimentar que seja capaz de integrar áreas diferenciadas, como o ordenamento do território, agricultura, ambiente e acção climática, tornando-a mais sustentável e resiliente”, explicou à Lusa o secretário da AML, Filipe Ferreira.

Valorizar as cantinas escolares e tornar a distribuição de alimentos mais sustentável é uma aposta da estratégia alimentar. “É insustentável trazermos produtos milhares e milhares de quilómetros por avião. Temos de apostar numa lógica correta de apoio à produção, de colocar mais eficiência na própria distribuição e até de apostar na sustentabilidade do consumo”, defendeu o responsável. O documento foi desenvolvido pela AML e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, em colaboração com o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.