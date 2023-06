Xira Escolas regressa às ruas de VFX a 24 de Junho

Realiza-se a 24 de Junho no Jardim Constantino Palha, em Vila Franca de Xira, a edição do Xira Escolas, que decorre entre as 10h00 e as 17h00 e junta várias associações, crianças e entidades da cidade. O evento, destinado às crianças das escolas, é organizado pela junta de freguesia e Polícia de Segurança Pública e vai incluir, entre outras, baptismos de hóquei em patins, equitação, patinagem, yoga, futsal e karaté. Também haverá demonstrações de meios da PSP e a actuação das Sevilhanas.Com e da banda de metais da PSP. A entrada é livre.