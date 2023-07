Comendatio Music Fest chega em Agosto ao Paço da Comenda em Tomar

O Comendatio Music Fest vai realizar-se nos dias 5 e 6 de Agosto na aldeia de Paço da Comenda em Tomar. É um festival go-to dedicado aos sons e movimentos da música progressiva moderna e ambiental. Depois das aclamadas edições de 2019 e 2022, que contaram com a presença dos ingleses TesseracT, dos noruegueses Leprous, dos australianos Plini, dos ingleses Haken, dos franceses Uneven Structure, dos noruegueses Rendezvous Point, dos franceses LiZzard, dos italianos Nosound, dos finlandeses Wheel, entre muitas outras bandas nacionais e internacionais, apresenta-se agora a edição de 2023 que mais uma vez irá dar palco ao universo prog/ambient/post-rock nacional e internacional.

O cartaz está fechado e promete dois dias em cheio para os amantes de música, que vão poder ver as actuações de nomes como “The Ocean”, “I Built the Sky”, ALLT, entre outros. No local vai estar disponível parque de estacionamento, food court, merchandise, WCs, área para campismo e muito mais.