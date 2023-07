Já há datas para o Prémio Literário Alves Redol de Vila Franca de Xira

Até 31 de Agosto decorre o prazo para entrega das inscrições e apresentação dos trabalhos concorrentes ao Prémio Literário Alves Redol de Vila Franca de Xira. A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 23 de Abril de 2024, Dia Mundial do Livro e do Autor. O evento ocorrerá às 18h30 na Fábrica das Palavras. A calendarização foi aprovada na última reunião de câmara. A última edição do prémio, que bateu recorde de participações com 357 obras a concurso, premiou o romance “Caderno de Desapontamentos laboratoriais” de Rodrigo Prista e “A pele é um incêndio”, conto de Maria Teresa Meireles. Os vencedores levaram para casa 7.500 e 2.500 euros respectivamente.