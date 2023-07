Tabuleiro gigante em rotunda de Tomar veio para ficar

Peça de arte urbana instalada na rotunda Alves Redol custou 100 mil euros ao município.

A escultura evocativa da Festa dos Tabuleiros que foi colocada na rotunda Alves Redol, no centro de Tomar, custou cerca de 100 mil euros à Câmara Municipal de Tomar e vai ali permanecer para além do período festivo. A peça tem uma estrutura interna em ferro e toda a decoração é em fibra de vidro, sendo esses os materiais predominantes. A informação foi dada a O MIRANTE pelo vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, na semana em que Tomar recebeu novamente a sua festa mais emblemática. “O tabuleiro vai permanecer após a Festa dos Tabuleiros. Não é uma estátua em pedra, por exemplo, logo não terá a mesma durabilidade, mas acreditamos que pelo menos uma década ficará… E se for tendo alguma manutenção poderá até ser bastante superior a uma década. A ideia é que fique como um elemento de arte urbana da cidade”, referiu o autarca. O tabuleiro gigante foi colocado na rotunda Alves Redol no dia 29 de Junho, anunciando o início da tradicional Festa dos Tabuleiros, que decorreu de 1 a 10 de Julho.