Atletas da Póvoa de Santa Iria campeões nacionais de Kempo

Equipa destacou-se no campeonato nacional de Kempo vencendo nove medalhas.

A Michael Team Loyos Fighting Associação (MTLF), academia de artes marciais da Póvoa de Santa Iria, mostrou a sua excelência e determinação nos dias 1 e 2 de Julho ao participar com sucesso no Campeonato Nacional de Kempo. O evento, organizado pela Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo, teve lugar na cidade da Guarda e reuniu os melhores atletas da modalidade. A delegação da MTLF, composta por sete atletas, competiu em 11 estilos diferentes e conquistou nove medalhas e vários pódios. Os esforços da equipa foram recompensados com quatro títulos de campeões nacionais, o que reflecte para os dirigentes da MTLF a grande habilidade e técnica dos atletas. Além disso, a equipa também conquistou quatro medalhas de vice-campeões nacionais, provando a consistência e o desempenho de alto nível ao longo do torneio. Completando o quadro de conquistas, um membro da equipa garantiu uma medalha de bronze.