Orçamento do novo campo de râguebi em Santarém quase quintuplicou

Projecto previsto há três anos foi revisto na sua dimensão e a construção do novo campo na antiga Escola Prática de Cavalaria está estimada em 1,8 milhões de euros.

O novo campo de râguebi que a Câmara de Santarém pretende construir no antigo complexo da Escola Prática de Cavalaria (EPC) vai custar quase cinco vezes mais do que estava estimado há três anos, quando esse projecto começou a ser falado, passando de uma estimativa de 400 mil euros para um valor de 1 milhão e 800 mil euros.

A informação foi dada pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), durante a última sessão da assembleia municipal. Segundo o autarca, trata-se na prática de um novo projecto, de dimensão muito superior à inicialmente prevista, que contempla um novo campo, balneários, iluminação e outras infraestruturas. O projecto está agora a ser trabalhado ao nível das especialidades e por isso é que o lançamento do concurso público, que tinha sido anunciado para Maio último, ainda não avançou.

A questão tinha sido levantada pelo eleito do CDS, Pedro Melo, e pelo presidente da Junta de Freguesia da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte (PS), que pretenderam saber para quando estava prevista a abertura do concurso e por que razão não tinha sido cumprida a previsão anteriormente avançada.

Na resposta, Ricardo Gonçalves não apontou datas, afirmando que ninguém quer lançar mais esse projecto do que o executivo camarário e que pretende fazê-lo “o mais rapidamente possível”. O autarca recordou que, há 10 anos, o Rugby Clube de Santarém não tinha espaço para jogar, após ter saído do CNEMA, tendo depois passado pelo Campo Chã das Padeiras até passar a utilizar o complexo da antiga EPC, disponibilizado pelo município. “Hoje tem um campo e um campo de treinos e queremos continuar a dar-lhes mais condições”, garantiu.