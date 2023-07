Pai e filho de Alcanena são campeão e vice-campeão europeu de 24h BTT

Fernando Santos e Pedro Santos demonstraram que são uma família com muita pedalada, conquistando medalhas na prova de resistência em BTT que decorreu em Mação.

Os atletas do Núcleo de Cicloturismo de Alcanena, Fernando Santos e Pedro Santos, pai e filho, sagraram-se respectivamente campeão europeu e vice-campeão europeu de 24 horas BTT numa prova realizada em Mação. Fernando Santos venceu no escalão dos 65 a 69 anos, completando 21 voltas ao circuito, totalizando 224,7 km. Já o filho, Pedro Santos, competiu no escalão dos 35 aos 39 anos e sangrou-se vice-campeão europeu, com 27 voltas percorridas que correspondem a 288,9km. Na edição de 2019, em Penafiel, Fernando Santos alcançou o terceiro lugar e o seu filho havia sido o sétimo classificado.