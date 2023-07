Rio Maior apoia Trail Terras de Sal e Serra

O Clube do Mato vai organizar o Trail Terras de Sal e Serra no dia 19 de Novembro de 2023 e vai contar com um apoio financeiro de 3 mil euros por parte da Câmara Municipal de Rio Maior. O protocolo assinado pelo presidente do município, Filipe Santana Dias e pela presidente da colectividade, Cremilde Graça, prevê que a autarquia comparticipe nas despesas de co-organização da prova que conta levar até à cidade mais de três centenas de participantes. A logística inerente à organização do evento fica a cargo das duas entidades.