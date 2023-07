Ténis feminino do Ahead de Alverca tricampeão nacional em sub 16

A equipa sub-16 feminina do Ahead Clube de Ténis de Alverca fez história ao sagrar-se campeã nacional pela terceira vez consecutiva. O feito reflecte a dedicação, consistência e evolução das talentosas atletas de Alverca. O encontro decisivo foi diante do Clube de Ténis das Caldas da Rainha. O resultado só foi decidido no super tie-break do par decisivo, evidenciando a intensidade e a qualidade do confronto.

A jornada teve início com Angelina Voloshchuk, uma das estrelas da equipa, a enfrentar Bárbara Brito. Angelina demonstrou a sua superioridade conquistando uma vitória convincente com parciais de 6/1 e 6/3. No segundo confronto individual, a atleta do Ahead Sofia Skrypnichenko encarou uma adversária determinada, Patrícia Gui, e foi derrotada com parciais de 0/6 e 4/6.

No último embate, Angelina e Frederica Nunes enfrentaram a dupla formada por Mariia Nozdrachova e Patrícia Gui, numa disputa repleta de emoção e reviravoltas. Após um primeiro set muito equilibrado, com tie-break decidido a favor da equipa de Alverca por 7/6(4), o CT Caldas da Rainha respondeu com uma vitória no segundo set por 3-6. O destino do título foi, então, decidido no super tie-break, com um resultado de 12-10 a favor das atletas do Ahead de Alverca.