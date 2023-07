Aeroporto: apenas 4 dos 25 estudos estão contratados mas atraso está a ser absorvido

A coordenadora da Comissão Técnica Independente (CTI) do aeroporto disse que apenas estão contratados quatro dos 25 estudos necessários, mas garantiu que os atrasos estão a ser absorvidos, mantendo a entrega do relatório no final do ano. “Os contratos deveriam ter sido assinados em Janeiro, os seis meses [de atraso] é porque estamos em Julho e os contratos não estão todos assinados, estão quatro”, dos 25 estudos necessários, disse a coordenadora Rosário Partidário, durante a segunda conferência da Comissão Técnica Independente (CTI) – Aeroporto, para apresentar o resultado das atividades desenvolvidas na segunda fase da Avaliação Ambiental Estratégica sobre o aumento da capacidade aeroportuária para a região de Lisboa.

A CTI apresentou os cinco fatores críticos de decisão e os critérios de avaliação que serão utilizados na avaliação das opções estratégicas, na terceira fase da análise e avaliação em curso. Questionada no período de perguntas e respostas, Rosário Partidário acrescentou que, apesar de a maioria dos estudos ainda não estarem contratados, por motivos burocráticos alheios à CTI, a comissão tem estado a trabalhar a um ritmo que permita entregar o relatório no final do ano, “como combinado”. “Não há atrasos, os atrasos estão a ser absorvidos pela nossa capacidade de resposta”, esclareceu.