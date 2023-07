Azambuja lançou questionário sobre saúde

O Município de Azambuja lançou um questionário direccionado à população do concelho com o objectivo de elaborar um perfil municipal de saúde de Azambuja, integrado no processo de transferência de competências para as autarquias locais na área da saúde. O questionário destina-se aos residentes no concelho de Azambuja e visa avaliar um conjunto de dimensões relacionadas com a saúde e com o acesso a cuidados de saúde por parte dos munícipes. O questionário está disponível online até dia 24 de Julho.