A Festa de Verão do CRIT - Centro de Reabilitação e Integração Torrejano, em Torres Novas, realiza-se dia 21 de Julho, sexta-feira, a partir das seis da tarde, no edifício Pedro Ferreira, junto à Tarambola, no 114 da Rua Alexandre Herculano. A animação é assegurada pelo DJWhite - Jorge Branco.