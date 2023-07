Serviço Nacional de Saúde no seu melhor

Escrevo para vos comunicar que a Unidade de Saúde de Foral Novo, Alcanede, por motivo de férias da médica de serviço, a partir de hoje, dia 4, e até dia 18 do corrente mês, fica sem médico, uma vez que não providenciaram substituto. Quem precisar de consulta terá de se deslocar a Santarém quando seria mais lógico Rio Maior, dado a proximidade ser muito maior, menos de metade da distância para Santarém tornando-se em termos monetários em maior dispêndio com a viagem. Isto além de as consultas de saúde estarem restritas a três dias por semana e com limitações de utentes. Quem não tem médico de família terá que ir cedo para ter esse benefício! Se consultarem a página respectiva verificarão que está completamente desactualizada, quatro médicos quando, presentemente, só há um, mais um pouco e fica reduzida a zero. Os políticos tecem loas ao SNS mas certamente não o utilizam.

José Roque