CDU quer serviços de proximidade na Póvoa e Forte

Os vereadores da CDU na Câmara de Vila Franca de Xira apresentaram uma proposta pedindo a criação de uma melhor oferta integrada de serviços de proximidade na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. Os autarcas defenderam a necessidade do município reforçar os serviços de atendimento do município de forma acessível aos moradores daquela união de freguesias, acrescentando também a oferta de serviços tributários, de registo e notariado e Segurança Social. Fernando Paulo Ferreira, presidente da câmara, lembrou que esses serviços já existem através do Espaço Cidadão da Póvoa de Santa Iria e de Vialonga e que, em breve, irá também abrir a Loja do Cidadão em Alverca.