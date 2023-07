Filipa Filipe, eleita do BE na Assembleia Municipal de Santarém

Recomendação do BE contra degradação do cuidados de saúde chumbada em Santarém

Bloco de Esquerda defendia que a Assembleia Municipal de Santarém devia manifestar-se de forma impetuosa contra os problemas na saúde, mas o PS inviabilizou a proposta.