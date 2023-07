VFX estuda duas novas rotundas no Sobralinho

O município de Vila Franca de Xira está a estudar, ainda numa fase embrionária, uma forma de melhorar o fluxo rodoviário na Estrada Nacional 10 (EN10), em particular no troço que atravessa o Sobralinho. A ideia, que foi avançada na última Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira pelo presidente do executivo, Fernando Paulo Ferreira, passa por eliminar os dois cruzamentos existentes, regulados por sinalização semafórica, por duas rotundas que melhorem a circulação dos condutores naquele que é um dos locais mais movimentados da EN10 e onde as filas são habituais.

A ideia tem sido estudada no âmbito da revisão de um projecto existente para o antigo centro de negócios do Sobralinho, situado junto à EN10 e que tem novos donos, um fundo imobiliário que quer dinamizar e vender o espaço. “Esse edifício já voltou a ser mexido do ponto de vista do projecto e queremos aproveitar esse momento tentando fazer duas intersecções com a EN10 criando uma rotunda junto ao restaurante Sabores do Norte e uma outra junto da antiga Colgate”, explicou Fernando Paulo Ferreira. A ideia do autarca é colocar as duas rotundas “no âmbito de um quadro mais alargado” de revisão de toda a circulação na EN10 entre Alhandra e Alverca.