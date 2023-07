Segundo Plano

O Verão é sinónimo de férias e de muita animação sobretudo quando se é jovem. As actividades e as solicitações multiplicam-se um pouco por toda a região, dinamizadas pelos municípios e por entidades privadas. A imagem do arquivo de O MIRANTE é de uma dessas actividades, realizada em Julho de 2012, chamada Patacão Summer Party, que integrou passeios de bicicleta na zona de Alpiarça.