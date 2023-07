Arqueologia para jovens em Torres Novas

Começou a 3 de Julho a “Semana de Campo de Arqueologia”, actividade promovida pelo município de Torres Novas. A iniciativa realizada nas ruínas romanas e destinada a jovens com idade superior a 14 anos tem como objectivo acompanhar a equipa do projecto “Villa Cardílio e a romanização da Bacia Hidrográfica do Almonda”. A actividade vai decorrer durante seis semanas, terminando a 15 de Setembro. Os programas diários iniciam às 08h00 e terminam pelas 12h30. Cada grupo semanal tem um máximo de seis participantes sendo possível participar em mais do que uma semana.