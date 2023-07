Aulas prejudicaram obras na Escola Febo Moniz de Almeirim

A remodelação da Escola Febo Moniz, em Almeirim, ao mesmo tempo que decorriam as aulas prejudicou o andamento dos trabalhos e o empreiteiro veio pedir mais quatro meses para acabar as obras. Com um prazo de execução de 360 dias, as obras já deviam estar concluídas no dia 11 deste mês, mas só vão ficar prontas no início de Novembro, acrescentando 125 dias ao que foi adjudicado. A empresa projectista e a empresa de construção justificam o pedido de prorrogação do prazo com o facto de o decorrer das aulas ter impossibilitado a execução dos trabalhos no bloco pequeno, em parte das instalações desportivas e do telheiro exterior. O plano de obras previa que o início dos trabalhos nesta zona fosse a 23 de Março, mas só agora, com o final do ano lectivo vão ser feitos. Os atrasos também foram influenciados pela execução de trabalhos complementares, na área da electrotecnia.