Dadores da Póvoa de Santa Iria promovem recolha de sangue

A Associação de Dadores Benévolos da Sangue da Póvoa de Santa Iria vai realizar a 16 de Julho, domingo, das 08h30 às 12h30, uma colheita de sangue juntamente com a inscrição de novos potenciais dadores de medula óssea. O ponto de encontro para a dádiva será na Avenida Antero de Quental no Bairro da CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria. O evento visa garantir que as reservas de sangue se mantenham estáveis, especialmente durante o período sensível do verão, para que não falte sangue nos hospitais.

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria faz um apelo à participação de todos os que possam efectuar a doação; tanto os dadores regulares como aqueles que nunca doaram sangue mas que estejam em condições de saúde adequadas. Para efectuar a doação é necessário ter o Cartão de Cidadão, ou, no caso de cidadãos estrangeiros que residam em Portugal, é preciso apresentar o comprovativo de registo no Serviço Nacional de Saúde português durante a colheita de sangue.