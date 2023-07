Detido por posse ilegal de arma em Almeirim

Um homem de 52 anos, com antecedentes criminais, foi detido pela GNR por posse ilegal de arma em Fazendas de Almeirim, concelho de Almeirim. Foi apreendida uma caçadeira, 90 cartuchos e um livrete de manifesto de arma. A detenção surgiu na sequência de uma investigação por posse ilegal de arma que decorreu ao longo do último ano tendo sido executada a 30 de Junho após ser dado cumprimento a cinco mandados de busca, três domiciliários e dois em viaturas. O homem foi constituído arguido e o caso comunicado ao Ministério Público. A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém e do Núcleo de Apoio Técnico da GNR.