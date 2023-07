Exposição de aguarela em Alhandra até 30 de Julho

Até 30 de Julho pode ser vista, com entrada livre, uma exposição de aguarela de Francisco Pestana na galeria de exposições Augusto Bértholo, em Alhandra. O artista plástico é reconhecido internacionalmente pelo pormenor da cor, do movimento e da “alma” das suas aguarelas. Segundo a Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira, a exposição apresenta aspectos comuns “e um deles é, de certo, a procura de um mistério ou de um saber secreto na realidade das coisas concretas.

Nas suas pinturas encontram-se brancuras e volumes de uma grande luminosidade, de uma intensidade penetrante, onde retorna à suavidade vegetal do impressionismo”. A exposição é promovida pela associação no âmbito do protocolo de colaboração relativo à programação daquela Galeria de Exposições, em parceria com a Câmara de Vila Franca de Xira e a União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.