Férias escolares em VFX com actividades para todos os gostos

Vila Franca de Xira está pronta para receber as férias de Verão e oferecer uma ampla gama de actividades para os mais jovens, com o lançamento do programa “Férias Escolares de Verão”, que acontece de 3 de Julho a 17 de Setembro. Com o objectivo de ocupar os tempos livres das crianças e jovens, este programa diversificado abrange as áreas do desporto, cultura e juventude. As actividades são destinadas a famílias com crianças a partir dos 3 anos, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar e aproveitar ao máximo as suas férias.

Uma novidade este ano é a possibilidade de inscrição online através do site municipal. Basta preencher um formulário e garantir a vaga nas actividades disponíveis, que serão realizadas nos museus, bibliotecas, pavilhões desportivos, piscinas municipais e casas da juventude de todo o concelho. No site do município é possível conhecer em detalhe todas as actividades oferecidas, horários, locais e requisitos para participação. Todas as actividades são gratuitas.