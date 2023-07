Festival da Juventude anima Coruche

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Festival da Juventude regressa a Coruche de 20 a 22 de Julho. Destaque para a festa da espuma na Praia Fluvial do Sorraia e para os concertos de artistas como Miguel Bravo, Nenny, Cromos da Noite, bem como para os DJ Goulart, DJ Ricky e DJ Tomás F. que encerram as noites.

Segundo o município de Coruche, a iniciativa pretende proporcionar aos jovens um vasto programa de animação transversal ao longo de três dias intensos envolvendo agentes culturais, associativos e toda a comunidade. As actividades são gratuitas e abertas à população.