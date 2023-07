Não cumpriu prisão domiciliária e foi para a cadeia

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Guarda Nacional Republicana de Fátima deteve no dia 4 de Julho um homem de 45 anos por incumprimento da medida de coacção de prisão domiciliária a que estava sujeito. Após receberem um alerta a dar conta da ausência da residência do homem, os militares da GNR efectuaram diligências que levaram à sua localização em Fátima. O detido, com antecedentes criminais, foi conduzido para um estabelecimento prisional onde vai cumprir pena de prisão efectiva.