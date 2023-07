O Clube de Natação do Tejo

O Clube de Natação do Tejo, do concelho de Vila Nova da Barquinha, participou com dez nadadores no XV Torneio de Natação “Cidade de Almeirim”, que conseguiram 12 recordes pessoais e ficaram no 5º lugar colectivamente. A competição contou com a presença de 121 atletas em representação de sete clubes.