Obras condicionam trânsito na ponte entre Vila de Rei e Ferreira do Zêzere

Os trabalhos de reabilitação e reforço estrutural na ponte sobre o rio Zêzere, que liga os concelhos de Vila de Rei e Ferreira do Zêzere, estão a condicionar a circulação rodoviária nessa infraestrutura desde 11 de Julho. O trânsito circula agora de forma alternada, regulado por semáforos e respectiva sinalização. A empreitada é da responsabilidade da empresa pública Infraestruturas de Portugal estimando-se que essa medida vigore até Agosto de 2024.

A intervenção tem um prazo de execução previsto de 420 dias e inclui trabalhos de limpeza geral da obra, com projecção de jacto de água, substituição e reparação de aparelhos de apoio, tratamento da fendilhação, zonas porosas e delaminação por corrosão na face inferior da laje, das vigas e das carlingas, impermeabilização e pavimentação do tabuleiro, tensionamento dos cabos de pré-esforço e pintura geral da ponte.

A ponte sobre o rio Zêzere, na albufeira de Castelo de Bode, situa-se ao quilómetro 87,690 da Estrada Regional 348, com uma altura de 100 metros acima do leito do rio e uma extensão total de 385 metros.