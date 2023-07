Obras na Estrada Nacional 513 em Azambuja arrancam em 2024

As obras na Estrada Nacional 513, no concelho de Azambuja, deverão arrancar em 2024. O anúncio foi feito pelo presidente do município, Silvino Lúcio, em resposta à vereadora do Chega, Inês Louro. Segundo o edil, está a ser feito o levantamento topográfico da via que é composta por um conjunto significativo de passagens hidráulicas. Após o levantamento será desenhado o projecto para a obra. Recorde-se que tanto o Chega como o vereador do PSD, Rui Corça, têm vindo a defender a proibição da circulação de veículos pesados na Estrada Nacional 513, principalmente entre Casais de Baixo e Casais dos Britos devido ao mau estado do pavimento e acidentes rodoviários. Silvino Lúcio já tinha dito em Fevereiro deste ano que a proibição da circulação de veículos pesados só fazia sentido após a estrada ser arranjada.