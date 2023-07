Obras na antiga Moagem Maria Celeste em bom ritmo

Edifício emblemático situado na zona antiga de Rio Maior está a ser requalificado para ser colocado ao serviço da comunidade.

As obras de reabilitação da antiga Moagem Maria Celeste, em Rio Maior, continuam a decorrer e foram visitadas na passada semana pelo presidente do município, Filipe Santana Dias. Uma visita de trabalho, acompanhada por técnicos da autarquia e da empresa responsável pela obra, que decorreu num momento em que os trabalhos de betonagens de lajes de piso dos diversos edifícios estão em fase de conclusão. O município informa que encontram-se também já a decorrer os trabalhos preparatórios para a colocação da cobertura, das escadas interiores e do poço do elevador. O edifício onde em tempos funcionou a Moagem Maria Celeste, localizada no percurso do rio Maior, na zona mais antiga da cidade, foi comprado pela Câmara de Rio Maior em Janeiro de 2017, por 250 mil euros, e vai ser peça importante no projecto de revitalização da zona ribeirinha da cidade, que visa criar uma nova centralidade e ponto de atracção na cidade.