Parque Radical de Abrantes reabriu após obras de requalificação

Remodelação do espaço para desportos radicais de Abrantes custou quase 200 mil euros ao município.

O Parque Radical de Abrantes reabriu ao público na sexta-feira, 7 de Julho, após obras de requalificação que representaram um investimento total de 191.245,83 euros por parte da Câmara de Abrantes. A cerimónia de inauguração da requalificação do espaço contou com a presença de campeões nacionais de BMX, patins e skate e de jovens abrantinos que fizeram várias demonstrações de manobras. O espaço, inaugurado em Junho de 1999 e que atrai centenas de jovens de Abrantes e de concelhos limítrofes, apresentava desgaste e a degradação das rampas e obstáculos em madeira necessitando de uma intervenção.

Com as obras foram criadas novas rampas, novos obstáculos e um novo piso sintético destinados à prática de BMX, patins e skate. A construção actual é em betão substituindo as rampas e obstáculos que existiam em madeira. A opção pelo betão vem optimizar os custos com a manutenção, aumenta a durabilidade e consistência do Parque Radical de Abrantes, explicou o presidente do município, Manuel Valamatos. “Com esta solução o município de Abrantes pretende atrair para este espaço a realização de provas desportivas de dimensão nacional e outras actividades na área da formação desportiva relacionadas com modalidades no Parque Radical de Abrantes,” referiu o autarca, acrescentando que esta é uma forma de trazer jovens para junto do castelo da cidade e do património cultural.