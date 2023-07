Rio Maior vai ter jogos da 1ª Liga de futebol

Casa Pia vai jogar no Estádio Municipal de Rio Maior na condição de visitado, já que o seu recinto não cumpre os requisitos exigidos pela Liga de Futebol Profissional.

O Casa Pia Atlético Clube vai realizar os seus jogos em casa da 1ª Liga de futebol no Estádio Municipal de Rio Maior durante a época 2023-2024. O acordo entre a Câmara de Rio Maior, a empresa municipal Desmor e o clube lisboeta já foi formalizado, anunciou o município. A população do concelho de Rio Maior e da região passa a ter possibilidade de assistir ao vivo a jogos do escalão máximo do nosso futebol sem ter de efectuar grandes deslocações.

“O trabalho feito em prol do desporto no nosso concelho ganhará também uma maior visibilidade.

A Câmara Municipal de Rio Maior e a Desmor estão empenhadas numa comunicação direta com a população e com as forças vivas da cidade, clubes, associações, escolas, empresas e demais organizações, de modo que possamos todos viver este desafio de forma participada”, afirma o município em publicação nas redes sociais.

O Casa Pia jogou na época passada no Estádio do Jamor na condição de visitado. O seu estádio não cumpre os requisitos para receber jogos da 1ª Liga. Na época passada, o Estádio Municipal de Rio maior foi casa emprestada do Vilafranquense SAD, que disputou a 2ª Liga e que na próxima época vai ter como base Vila das Aves, tendo mudado também de nome e de emblema.