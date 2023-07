Santarém vai ter o maior centro de acolhimento da Jornada Mundial da Juventude

No Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas poderão ficar acampados cerca de 6 mil jovens. Município vai investir cerca de 60 mil euros para assegurar boas condições de estadia aos visitantes.

A Câmara de Santarém vai gastar cerca de 60 mil euros para assegurar boas condições de estadia aos muitos jovens que se prevê que fiquem alojados na cidade durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), na primeira semana de Agosto. Instalações sanitárias, chuveiros, refeições, lembranças e pontos de água são alguns dos investimentos previstos, tendo em conta que no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA) vai funcionar aquele que é dado como o maior centro de acolhimento a nível nacional, apto para receber cerca de 6 mil jovens. Estima-se que, no total, fiquem alojados no concelho de Santarém por esses dias entre 7.500 a 8 mil peregrinos.

Essas informações foram divulgadas na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém pelo vice-presidente da câmara, João Leite. O autarca disse que o município pretende “aproveitar ao máximo” a presença de tantos visitantes para promover o concelho do ponto de vista turístico, na perspectiva de que um dia possam voltar a Santarém. “Estamos também a envolver os nossos restaurantes e o nosso comércio para que seja um grande momento; vamos ter várias iniciativas na cidade e esperamos que corra tudo pelo melhor”, afirmou João Leite, sublinhando que o município tem respondido e até ido mais além naquilo que lhe tem sido pedido no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.