Torres Novas com mais 14 desfibrilhadores em equipamentos públicos

A iniciativa do município de Torres Novas permitiu ampliar a rede de desfibrilhadores automáticos externos de 4 para 18 unidades.

Um conjunto de 14 equipamentos públicos de Torres Novas foram dotados com desfibrilhadores automáticos externos (DAE), tendo sido igualmente capacitada mais de uma centena de operacionais para a sua utilização, entre eles trabalhadores do município, professores, treinadores e dirigentes desportivos. A iniciativa do município de Torres Novas permitiu ampliar a rede de DAE em equipamentos municipais de 4 para 18 unidades. A apresentação pública decorreu no dia 8 de Julho, no âmbito das comemorações do 38.º aniversário da elevação de Torres Novas a cidade.

A autarquia informa que ao Estádio Municipal Dr. Alves Vieira, Teatro Virgínia, Palácio dos Desportos Helena Sentieiro e Piscinas Municipais Fernando Cunha, juntam-se agora os seguintes equipamentos: Campos Municipais de Ténis; Mercado Municipal; Paços do Concelho (Convento do Carmo); antigo edifício dos Paços do Concelho; Viatura 01 da Protecção Civil; Viatura 02 da Proteção Civil; Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes; Museu Municipal Carlos Reis; Central do Caldeirão; Ginásio da Escola E.B./ Secundária Maria Lamas; Pavilhão da Escola E.B. 2/3 Manuel de Figueiredo; Pavilhão da Escola E.B. 2/3/ Secundária Artur Gonçalves; Pavilhão Municipal de Riachos (a instalar após a conclusão das obras de requalificação); DAU – Divisão de Administração Urbanística.

O DAE é um equipamento utilizado na paragem cardiorrespiratória e que tem como função aplicar uma carga elétrica no tórax. A morte súbita cardíaca é causada por uma arritmia cardíaca chamada fibrilhação ventricular, que impede o coração de bombear o sangue. O único tratamento eficaz para a fibrilhação é a desfibrilhação eléctrica que consiste na administração de choques eléctricos ao coração parado, possibilitando que o ritmo cardíaco volte ao normal.