Valorização turística do Agroal com financiamento garantido

Projecto para o Parque Natureza do Agroal e praia fluvial do Agroal está entre os que vão ser financiados pela linha Regenerar e Valorizar Territórios - Incêndios 2022.

A valorização turística dos activos naturais e paisagísticos diferenciadores do Agroal, no concelho de Ourém, designadamente o Parque Natureza do Agroal e a praia fluvial do Agroal, está entre os primeiros projectos com financiamento assegurado pela linha Regenerar e Valorizar Territórios - Incêndios 2022, informou o Ministério da Economia e do Mar.

Os contratos dos primeiros projectos apoiados pela linha Regenerar e Valorizar Territórios - Incêndios 2022 já foram assinados, para um investimento total de 4,5 milhões de euros na Serra da Estrela, Sicó e Agroal, com um incentivo global de 3,8 milhões de euros, anunciou o Governo.

“Esta linha destina-se a financiar projectos em rede que visem o desenvolvimento de produtos turísticos e a regeneração e revitalização dos ecossistemas e comunidades relacionados com a atividade turística”, explicou o Governo. Adicionalmente, estes projectos prevêem a implementação de avções de prevenção e mitigação do potencial de risco em espaços turísticos.