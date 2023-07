Voluntariado Jovem em Almeirim

O Município de Almeirim está a promover mais uma vez o projecto Voluntariado Jovem numa perspectiva de proporcionar contactos com a realidade laboral. A iniciativa começou no dia 3 de Julho e nesta edição inscreveram-se 40 jovens com idades entre os 14 e os 21 anos de idade. Durante o projecto, refere o presidente da câmara, Pedro Ribeiro, os jovens vão estar integrados em diversos serviços da autarquia, como a área da cultura, edução e desporto, “onde vão poder experienciar e contactar com realidade laboral destes locais”. O autarca realça ainda que “o intuito desta incitava é não só ocupar os jovens de forma saudável, mas também estimular e apoiar a prática de voluntariado nesta faixa etária”.