Exposição “Ourém Quer-te Bem” em Fátima

A exposição de fotografia “Ourém Quer-te Bem” está em exibição no Posto de Turismo de Fátima até dia 1 de Outubro e pretende divulgar os recursos turísticos do concelho, com especial enfoque junto daqueles que o visitam no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. “Os trilhos mais antigos encontram-se nas lajes calcárias do Monumento Natural das Pegadas dos Dinossauros, a natureza manifesta-se na refrescante praia fluvial do Agroal e a história reflete-se na Vila Medieval de Ourém, que regista a passagem dos anos nas muralhas do Castelo e do Paço dos Condes, concretizando-se os sabores pelo Vinho Medieval de Ourém, no bolo do arco, na ginjinha e na Ucharia do Conde”, anunciou a autarquia, que considera “jornada inevitável” a peregrinação ao Santuário de Fátima.